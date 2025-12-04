Türk futbolunu karıştıracak iddia: "Emre Belözoğlu 'günah' diyerek reddetti"

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Basın Sohbetleri programında, kulübün içinde yaşandığı iddia edilen “bilgi sızıntısı” krizine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan tartışmalar, Perçin’in sözleriyle yeniden alevlendi.

“KULÜBÜN İÇİNDEN HÂLÂ BİLGİLER GİDİYOR”

Teknik Direktör Erol Bulut’un Eyüpspor maçının ardından yaptığı “rakip takıma bilgilerimiz gidiyor” açıklamasının hâlâ güncelliğini koruduğunu belirten Perçin, sızıntının boyutunun ciddi olduğunu ifade etti:

“Kulübün içerisinden hâlâ bilgiler gidiyor. Yüzde 80 gidiyor. Bunun önüne geçmek zor. Sahanın içinde, idmanda gizli kalması gereken şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünüyoruz.”

Perçin, taktiksel detayların ve özel çalışmaların dışarı sızmasının teknik ekibi zor durumda bıraktığını söyledi.

“EMRE BELÖZOĞLU’NA DA RAKİPTEN BİLGİ GELDİ”

Başkan Perçin, benzer bir durumun Emre Belözoğlu döneminde de yaşandığını belirterek flaş bir detay paylaştı:

“Zamanında Emre hocaya da bilgi gelmişti. Karşı takımdan bazı veriler gönderilmişti. Ancak Emre hoca ‘Bu günah, kesinlikle izlemek istemiyorum’ diyerek videoyu sildi. O dönem karşı takım hocasının da böyle şeylere tenezzül edeceğini sanmıyorum.”

Perçin’in bu açıklaması, olayın sadece Antalyaspor içindeki sızıntıyla sınırlı olmadığını gösterdi.

BERBERE TESİS YASAĞI!

Başkan Perçin, bilgi sızıntısıyla ilgili alınan tedbirlerden de bahsetti:

“Bilgilerimizin gittiği doğru. Teknik ekibimiz, 5’li oynayacağımızın karşı tarafa gittiğini söyledi. Daha önce Başakşehir’e gittiği de söylendi. Bu berber meselesi değil. Kaleci ile ilgili kimsenin bilmediği bir sakatlığın rakip kulübe iletilmesi nedeniyle berbere kulübe giriş yasağı koyduk. Şu anda başka berberler geliyor.”

Antalyaspor’da yaşanan sızıntı iddiaları ve alınan önlemler, Türk futbolunda benzeri az görülen bir krizi gözler önüne sermiş durumda.