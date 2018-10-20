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Başakşehir’den Arda Turan sürprizi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Başakşehir'den Arda Turan sürprizi... Emirgan'daki bir eğlence mekanında Berkay’ın burnunu kıran ve şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye ruhsatsız silahla giderek ateş açan Arda Turan, Başakşehir-Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı. Arda Turan'ın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

Başakşehir’den Arda Turan sürprizi

Başakşehir'den Arda Turan sürprizi... Popçu Berkay’la yaşadığı olaylı gecenin ardından gündemin 1 numarası haline gelen Arda Turan’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 12,5 yıla kadar hapsi istenen yıldız futbolcu, takımı Medipol Başakşehir’in Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Arda Turan, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Başakşehir-Kayserispor mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Geçen sezon yardımcı hakeme saldırısı nedeniyle 16 maç ceza alan, Tahkim Kurulu tarafından 10 maça indirilen cezasını tamamlayan Arda Turan, teknik direktör Abdullah Avcı’dan görev bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir Kayserispor

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