Arda Turan'dan A Milli Takım iddialarına net yanıt

2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu tartışılırken, kulislerde ay-yıldızlı ekip için adı en sık geçen isimlerden biri olan Arda Turan'dan resmi ağızdan net bir açıklama geldi.

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başında şampiyonluğa ulaşarak Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıran genç teknik adam, KAFA Sports YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR"

Candaş Tolga Işık'ın kendisine yönelttiği "Teknik direktör olarak A Milli Takım'a gelecek misin?" şeklindeki açık soruya tereddütsüz ve oldukça saygılı bir yanıt veren Arda Turan, spekülasyonları anında bitirdi. Turan, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var." diyerek şimdilik bu iddiaların önünü kesip, Montella ve ekibine olan inancını dile getirdi.

BERNABEU ÖRNEĞİYLE "TECRÜBE" VURGUSU

A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki performansını ve turnuvaya erken veda edilmesini "tecrübe eksikliği" üzerinden okuyan Arda Turan, kendi futbolculuk kariyerindeki en üst düzey anılardan birini paylaştı. Atletico Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynadığı ilk ve son maçları kıyaslayan başarılı çalıştırıcı, milli oyuncuların yaşadığı psikolojiyi şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"İlk Real Madrid maçını oynadığım günü hatırlıyorum Atletico Madrid'de, Bernabeu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu, ne bitti hala daha bir hafızamda herhangi bir hatıra yok. Ama bana Bernabeu'da son oynadığım maçları sorsan; inan bana sahanın patronu gibi, bir 10 numara gibi, her anını doğru oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum."

Turnuvalardaki atmosferin oyuncular üzerindeki şok etkisine dikkat çeken Turan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen şey bu. Işıklar, stat, organizasyon, ha hu derken, güzellik derken... Hayatta böyle şeyler olabilir."