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Arda Turan'dan Arda Güler açıklaması geldi! ''Real Madrid için kararını vermiş...''

11.07.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olabileceğini söyledi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Eyüpsultan Belediyesi, yaz spor okullarının açılışını festival ile gerçekleştirdi. Alibeyköy Osmanlı Park'ta düzenlenen festivale Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da katıldı.

Festivalde basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda Turan, genç futbolcu Arda Güler'in İspanya'nın Real Madrid takımına transferini değerlendirdi.

"ARDA GÜLER, ÇOK KIYMETLİ VE DEĞERLİ, BİZİ ÇOK İLERİYE TAŞIYACAKTIR"

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Transferle ilgili "Muhteşem bir gurur." diyen 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim çünkü o da Atletico Madrid'e gitti. Bunlar bizim ülkemiz için çok önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz ve çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"ARTIK BU SAATTEN SONRA KARARINI VERMİŞ"

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Arda Güler'in Real Madrid tercihiyle ilgili bir soru üzerine Turan, "Artık bu saatten sonra kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun. Bunun için güzel dualar edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç teknik adam, Eyüpspor'da transfer çalışmalarının devam ettiğini, ilerleyen günlerde gelişmelerin yaşanabileceğini, kadroda bulunan bazı oyuncularla ilgili son kararın kampta verileceğini ve altyapıdan bir ismi A takım kadrosuna dahil ettiklerini sözlerine ekledi.


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Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya yıldızlarının arkasından üçüncü sıraya yerleştiHenüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya yıldızlarının arkasından üçüncü sıraya yerleşti
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