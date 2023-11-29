Arda Turan'dan dolandırıcılık davasıyla ilgili net sözler! ''Adalete olan saygımdan tek kelime açıklama yapmayacağım''

Dolandırıcılık davasında 14 Milyon Euro'ya yakın parasının dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk kez paylaşım yaptı.

"TEK KELİME AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

ARDA TURAN'A TAKIMDAN MORAL

Banka müdürü tarafından milyonlarca doları alındığı iddia edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a geçtiğimiz gün oynadıkları karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi. Başkan Murat Özkaya, Turan'ı maç sonu tribünlere alkışlattı.

DELİL OLARAK DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girmişti. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği, Seçil Erzan'ın ise bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği kayıtlara intikal etmişti.

"SANA DÜNYA PARA GETİRDİM"

Konuşmalarda Arda Turan'ın "Benim saydıklarım dışında ben sana dünya para getirdim Seçil. Bütün servetim sendeydi. Şimdi şöyle diyorum, bu parayı eğer birine aldıysan, bir yere verdiysen kime verdin onları söyle. Nerde 7,5 milyon dolarım, Emre abinin" sözüne karşılık Erzan, "Arda dışarıda verilen yok işte birbirlerinin içerisinde öyle bir şey oldu onun faizi bunun faizi" diye cevap verdi.

Turan'ın bankayla konuşmaya gideceğini söyleyip fonda yer alanların sayısını sorduğu, daha sonra "Bak Seçil, sana en insani şekilde yaklaştım her zaman. Anlattım da, benim gözümün içine baka baka çoluğumun çocuğumun rızkına, yalan söyledin. Denizbank kisvesi altında, Hakan Ateş'i kullanarak, Fatih Hocayı kullanarak. Bak hala sana insani davranıyorum. Sen bize yardımcı ol ki biz de bu işten çıkalım" dediği yer alıyor. Turan'ın "Bunu neden yaptın?" şeklindeki sorusuna ise Erzan'ın "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kendime de 1 kuruş bir şeyim yok biliyor musun? 1 lira bile yok. 1 lira yok derken kendime 1 lira boğazımdan geçmedi yani üzerine borçla kaldım ve bu hayatımı bitirdi" diye yanıt verdiği görülmüştü.

Arda Turan'ın ısrarla kaç kişi olduğunu sorması üzerine Seçil Erzan'ın 10 futbolcu, 10 da yakın çevresinden toplamda 23-25 kişi olduğunu belirttiği, Turan'ın "Peki Fatih Hoca? Fatih Hoca kârda mı bu işten?" sorusuna, Erzan "Valla Arda bir şey söyleyeceğim, normal şartlarda Hoca kârdaydı" dediği, Turan'ın "E hocanın da krediler çıkmış. O adamcağız da oradan darmadağın" demesi üzerine Erzan'ın, "Yolu kapatıyorlar öyle. Onları da tek tek çıkaracağım" dediği yansımıştı.





