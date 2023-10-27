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Arda Turan'dan Fatih Terim ters köşesi! Futbolculuk kariyerinde çalıştığı en iyi hocayı açıkladı

27.10.2023 21:07 | Son Güncelleme:
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Samimi ifadeler kullanan Arda Turan, futbolculuk kariyerinde çalıştığı en iyi hocayı açıkladı.

Eyüpspor'un başında harikalar yaratan Arda Turan AsistAnaliz ekranlarında Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. Futbol oynadığı döneme ait yeni açıklamalarda bulunan Arda Turan'ın sözleri kısa süre içinde gündem oldu.

EN İYİ HOCAYI AÇIKLADI

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Kendisine sorulan ''futbolculuk kariyerinde çalıştığın en iyi hoca hangisiydi?'' sorusuna cevap veren Arda Turan, "Fatih Terim'in yeri bende çok ayrıdır ama Simeone ile farklı bir hava yakalamıştık. O yüzden ilk sıraya Fatih hocayı değil de Simeone'yi koyuyorum" dedi.

"ARDA GÜLER BENİ GEÇECEK"

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Arda Güler hakkında konuşan Arda Turan, "Arda, çok önemli bir yetenek ve muhteşem bir kariyere sahip olacak ve beni geçecek. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Muhteşem bir oyuncu. Bir defa topu kaybetmiyor ve oyun görüşü çok iyi. Hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyor. Son final pasını atabiliyor. Sahanın zor yerlerindeki zor işleri herkesten daha kolay yapıyor. Real Madrid çok doğru bir yer onun için" açıklamasını yaptı.

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