NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı yenerek seriyi 2-2 yaptı

Cevdet Berker İşleyen

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

