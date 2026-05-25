Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti
Cevdet Berker İşleyen

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

