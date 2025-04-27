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Arda Turan'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 23:01
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Galatasaray en tehlikeli yerden yani duran toptan çok iyi ortalar yapıyor” dedi.

Arda Turan'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama!

Eyüpspor, Süper Lig'in 33’üncü haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Arda Turan, “Okan hocayı tebrik ederim yaptığı iş muhteşem oyunun başında istediklerimizi yapamadık. Savunma ile yapamazdık çünkü tehdit etmemiz lazımdı. Oyunu kurarken zaman zaman sıkıntı yaşadık. Galatasaray en tehlikeli yerden yani duran toptan çok iyi ortalar yapıyor. Buna çalışmıştık. Bugünkü Galatasaray’ın bize göre çok büyük işler yaptığını söyleyebilirim. 2’nci yarı oyunu çevirebilecek kırılma anları vardı. Konsantrasyonumuz dağıldı. Daha iyi bir maç izletmek isterdik ve buna hazırlandık ama içerisinde bulunduğumuz anlar bize bu kadar yaptırabiliyor. İyi bir ruh halimiz yok sahaya odaklanmak konusunda sıkıntılarımız var futbolda böyle şeyler var hızlıca toparlanacağız” ifadelerini kullandı.

'BU BENİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR SKOR'

Eyüpspor’da mutlu olduğunu aktaran Arda Turan, “Burada mutluyum ama burada finansı ben sağlamıyorum. İnşa ettiğimiz harika oyun vardı. Bütün seneyi herkesten çok koşarak geçirdik. Üzüntüm yaptıklarımızı aktaramamak oldu” dedi.

Sahaya konsantre olmanın altını çizen teknik adam, “Oyunu güzelleştirmek lazım kavganın kimseye faydası yok. Tamamen sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Hayal ettiğimiz daha iyi şartlar daha iyi sahalar olmalı. Hakem taraftar değil sadece oyuna bakmalıyız. Çok iyi kadrolara sahip takımlar var. Onları kim yenebilir? Oyunun içine bakmak daha iyidir ben yoruldum” açıklamasında bulundu.

'TRABZONSPOR GENÇLERİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Avrupa Gençlik Ligi finalinde Trabzonsporlu gençlerin Barcelona maçı öncesi iki takıma başarı dileyen Turan, “Hüseyin’i çok seviyorum çünkü o cesaretli bir oyuncu. Milli takımda da Suudi Arabistan’da iyi şeyler yaptı. Ondan çok ümitliyim. Plansızlıkları var ona bunu öğretiyorum. Trabzonspor gençleri ise beni heyecanlandırıyor. Trabzon’a çok yakıştılar. Dualarım Türk olduğum için Trabzonspor’a ve eski Barcelona oyuncusu olarak Barcelonalı gençlere” diyerek sözlerini noktaladı.

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