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Arda Turan'dan hiç beklenmedik hamle! Resmi açıklama gelir gelmez Galatasaray'ı sildi, sosyal medya karıştı

Eyüpspor ile yollarının ayrılması sonrası Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisinden gelen resmi açıklama sonrası hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Turan'ın bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Turan'dan hiç beklenmedik hamle! Resmi açıklama gelir gelmez Galatasaray'ı sildi, sosyal medya karıştı
Berker İşleyen

Eyüpspor ile oldukça başarılı işlere imza atan Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Turan için resmi açıklama gelirken, başarılı hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

GALATASARAY'I KALDIRDI!

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Arda Turan, bu imzanın açıklanmasının hemen ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'in resmi açıklaması sonrası uzun süredir Instagram biyografisinde yazan "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Arda Turan'ın bu hamlesi, özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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Ukrayna Arda Turan son dakika galatasaray imza
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