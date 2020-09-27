SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan'dan iddialı açıklama: Bu takım şampiyon olabilecek bir takım

Arda Turan'dan iddialı açıklama: Bu takım şampiyon olabilecek bir takım

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Arda Turan'dan iddialı açıklama: Bu takım şampiyon olabilecek bir takım

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Alpaslan Dikmen'i anan Arda, "Alpaslan Dikmen'i, sevgili Galatasaraylı Alpaslan Ağabey'i analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük Galatasaraylıydı" dedi.

Arda Turan, "Fenerbahçe derbisine bir Galatasaray kaptanı olarak çıkmak çok mutluluk verici. Maçtan önce bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin de kötü olduğuna yönelik yorumlar vardı. Biz iyi durumdayız ama Fenerbahçe kötü durumda değil. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor. Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık. Fenerbahçe duran toplarla geldi ama sanırım pozisyonları yoktu. Bence derbinin hakkı beraberlikti, herkese kötü bir futbol seyrettirdik, üzgünüm. Bugün kazanamadık ancak Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım çok iyi takım ve şampiyon olabilecek takım" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'e yardımcı olmak için Galatasaray'da olduğunu ifade eden Arda, "Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim. Ben hocanın direktifleri için oynuyorum. Fatih hocanın yıllar içerisinde futbolu nasıl geliştirdiğini görüyorum ve ona yardımcı olmak için de elimden geleni yapacağım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildiKoronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
İstanbul'da sessiz derbi!İstanbul'da sessiz derbi!
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Beşiktaş ağır yaralı...
Beşiktaş ağır yaralı...
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
David Wagner'in görevine son verildi
David Wagner'in görevine son verildi
Erol Bulut'tan derbi öncesi sürpriz karar
Erol Bulut'tan derbi öncesi sürpriz karar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 12 sarı kart çıktı!
Derbide 12 sarı kart çıktı!
Fatih Terim'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
Fatih Terim'den maçın hakemine sitem!
Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık
Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık
Arda Turan'dan iddialı açıklama: Bu takım şampiyon olabilecek bir takım
Arda Turan çok net konuştu: Bu takım şampiyon...
Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Belhanda ayrılıyor mu?
Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı
Galatasaray seriyi bozdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.