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Arda Turan'dan imalı tenis paylaşımı: Müsaade var mı?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.03.2020 19:47 | Son Güncelleme

Başakşehir'den ayrıldıktan Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyerek kulüpsüz kalan ve halı saha maçı yapması eleştirilen Arda Turan, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Arda Turan'dan imalı tenis paylaşımı: Müsaade var mı?

Tenis kortundan paylaşım yapan Arda Turan, "Tenis oynayabilir miyim, müsaade var mı?" sözleriyle halı sahada top oynamasını eleştirenlere göndermede bulundu.

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Arda Turan, "Barça'dan halı sahaya" şeklinde gelen yorumlara "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim" yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
arda turan başakşehir Tenis halı saha

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