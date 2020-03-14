Arda Turan'dan imalı tenis paylaşımı: Müsaade var mı?

Tenis kortundan paylaşım yapan Arda Turan, "Tenis oynayabilir miyim, müsaade var mı?" sözleriyle halı sahada top oynamasını eleştirenlere göndermede bulundu.
Arda Turan, "Barça'dan halı sahaya" şeklinde gelen yorumlara "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim" yanıtını vermişti.
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