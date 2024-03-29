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Arda Turan'dan İspanyol basınına özel açıklamalar! ''Hayalim Türkiye'nin kaderini değiştirmek''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2024 21:57
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan İspanya'nın en önde gelen gazetesi Marca'ya konuştu. Eyüpspor'un son durumunu değerlendiren Arda Turan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan'dan İspanyol basınına özel açıklamalar! ''Hayalim Türkiye'nin kaderini değiştirmek''

Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

"SADECE TOPA SAHİP DEĞİLİZ, AYNI ZAMANDA KOŞUYORUZ"

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"Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de İkinci Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor: sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz"

"SADECE BANA SÖYLEYİN VE İZİN ALIN"

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Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm, 'Eğer eşi hamileyse, ailesinden biri ölürse, zorluk yaşarsanız, mutluluk yaşarsanız sadece bana söyleyin ve izin alın'.

"TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNDELER"

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"Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir. Hayalim, bir oyuncu olarak başardıklarımı bir antrenör olarak başarmak. Bunun kolay olmadığını biliyorum çünkü önceden sadece kendimden sorumluydum, şimdi ise tüm takımdan sorumluyum."

"HAYALİM TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK"

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"Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum"

ONU ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUM"

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"Bir oyuncu olarak biraz kontrolsüzdüm, bu yüzden beni böyle görmek hoşuna gitti. Diego Simeone'nin harika bir teknik direktör olduğunu biliyordum ama şimdi aynı mesleği yaptığım için onu çok daha iyi anlıyorum, onunla daha fazla empati kuruyorum. Onun ulaştığı başarılara ulaşmak kolay değil. Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Bende çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil."

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