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Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu! 1. lige imza attı

Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını Dorukhan Toköz hamlesiyle sürdürdü. Milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk hedefi doğrultusunda tecrübeli isimlerden oluşan güçlü kadrosunu bir takviyeyle daha güçlendirdi.

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu! 1. lige imza attı
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

  1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

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Dorukhan Toköz
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