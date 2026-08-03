Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu! 1. lige imza attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.
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