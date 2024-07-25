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Arda Turan'dan sürpriz bir transfer daha!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 08:08
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Arda Turan'dan sürpriz bir transfer daha!

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Arda Turan'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Thiam ile sözleşme imzalayan Eyüpspor, Süper Lig'e tam anlamıyla hazır.

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"PENDİKSPOR KULÜBÜNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Thiam'in uzun yıllardır Türkiye'de oynayan önemli bir golcü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkı yaparak önemli bir performans sergiledi. İnşallah bu sezon Eyüpspor'da da kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"GELMEDEN ÖNCE ARDA HOCAYLA DA KONUŞTUK"

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Mame Thiam da transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Arda hocayla da konuştuk. Neler yapabileceğimi biliyorum. Elimden geldiğince tecrübemle Eyüpspor'a katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mame Thiam Eyüpspor Arda Turan
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