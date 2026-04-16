Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa tarihine geçecek bir başarıya imza attı! UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Shakhtar Donetsk, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

İşte nefes kesen gecenin detayları...

HOLLANDA’DA STRATEJİK SAVAŞ: BİLETİ ARDA TURAN KESTİ

İlk maçta elde ettiği avantajlı skorla (3-0) sahaya çıkan Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar’ın yoğun baskısına karşı Arda Turan’ın taktiksel disipliniyle direndi. Maç boyu hücumda ve savunmada direnci elden bırakmayan Turan’ın öğrencileri, 2-2’lik skorla istediğini alarak Konferans Ligi'nde son 4 takım arasına girmeyi başardı.

ARDA TURAN’DAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK RESİTALİ

Futbolculuk kariyerindeki Avrupa başarılarını kulübeye de taşıyan Arda Turan, Shakhtar’ın başında sergilediği performansla Avrupa basınının dikkatini çekti. Genç teknik adamın maç sonundaki sevinci, taraftarlar ve oyuncularıyla kurduğu bağ, gecenin en çok konuşulan karelerinden oldu. Turan, kısıtlı imkanlara ve zorlu şartlara rağmen Shakhtar'ı Avrupa'nın zirvesine taşımaya devam ediyor.

AVRUPA'DA YARI FİNAL OYNAYAN 5. TÜRK HOCA OLDU!

Avrupa’da yarı final oynayan Türk teknik direktörler:

Adnan Süvari

Mustafa Denizli

Fatih Terim

Aykut Kocaman

Arda Turan

Öte yandan Arda Turan, yabancı bir takım ile Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk Türk teknik direktör oldu

YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte Ukrayna futbolu için de moral kaynağı olurken, yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı. Arda Turan için şimdi hedef, Prag’da oynanacak büyük finale yürümek.

Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk ile yarı finale yükselmesinin ardından tüm gözler, Ukrayna temsilcisinin rakibini belirleyecek olan kritik randevuya çevrildi. UEFA Konferans Ligi’nde yarı finalin diğer tarafında, İtalya ve İngiltere’nin iki köklü kulübü Fiorentina ve Crystal Palace karşı karşıya geliyor.

Eşleşmenin ilk ayağında İngiltere’de oynanan maçta Crystal Palace, Fiorentina’yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Premier Lig ekibi, Shakhtar Donetsk’in muhtemel rakibi olma yolunda çok büyük bir avantaja sahip.