Arda Turan, Eyüpspor'un başında tarih yazıyor! Rakip kaleye toplamda 42 gol attılar

Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti. Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise Bersan Duran ile Suat Güz yaptı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Mücadeleyi ev sahibi ekip Eyüpspor 4-0 kazandı. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada kendi kalesine Semih Karadeniz, 25’inci dakikada Ahmed Kutucu, 62’nci dakikada penaltıdan Bruno ve 70’inci dakikada Ampem attı.

ARDA TURAN TARİH YAZIYOR

Arda Turan'ın Eyüpspor'unun 1. Lig'in ilk 15 maçındaki karnesi:

13 galibiyet

2 mağlubiyet

42 atılan gol (Ligde Eyüpspor'dan sonra en fazla gol atan takım 27 gole sahip)

10 yenen gol





