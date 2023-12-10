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Arda Turan, Eyüpspor'un başında tarih yazıyor! Rakip kaleye toplamda 42 gol attılar

10.12.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1’inci Lig’in 15’inci haftasında Şanlıurfaspor’u sahasında 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki 13’üncü galibiyetini elde edip 39 puanla liderliğini korudu. Şanlıurfaspor ise 7’nci mağlubiyetini aldı ve 14 puanla haftayı 15’inci sırada tamamladı.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında tarih yazıyor! Rakip kaleye toplamda 42 gol attılar

Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti. Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise Bersan Duran ile Suat Güz yaptı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

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Mücadeleyi ev sahibi ekip Eyüpspor 4-0 kazandı. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada kendi kalesine Semih Karadeniz, 25’inci dakikada Ahmed Kutucu, 62’nci dakikada penaltıdan Bruno ve 70’inci dakikada Ampem attı.

ARDA TURAN TARİH YAZIYOR

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Arda Turan'ın Eyüpspor'unun 1. Lig'in ilk 15 maçındaki karnesi:

13 galibiyet
2 mağlubiyet
42 atılan gol (Ligde Eyüpspor'dan sonra en fazla gol atan takım 27 gole sahip)
10 yenen gol

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