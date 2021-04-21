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Arda Turan: "Fatih Hoca, gecesini gündüzüne katıyor"

21.04.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Arda Turan, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Arda Turan: "Fatih Hoca, gecesini gündüzüne katıyor"

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pes etmeyeceklerinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlencedir. Taraftarları da mutlu etmeliyiz. Bugün çok üzgünüz. Muslera'ya katılıyorum. 1 puan kazandık. Devam edeceğiz, ne olursa olsun. Pes etmeyeceğiz. 1-2 maç arada bu ligde çok şey değişiyor. Sonuna kadar devam. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen zor oluyor bazı şeyler. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Çok üzgünüz." dedi.

Fatih Terim'in Galatasaray'a gecesini gündüzünü verdiğini vurgulayan Turan, "Antalya maçında bir reaksiyon verip sonrasına bakacağız. Düşmek bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz. Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda çalıştığım en çalışkan teknik adam. Bu kadar yaşına emeğine rağmen çok üzülüyor. Maçın analizini, olacaklarını en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. Maç sonunda aramızda baba-oğul, hoca-öğrenci diyaloğu geçti. Tabii insan kendi evinde kazanamayınca üzülüyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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