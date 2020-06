Arda Turan: Fatih Terim ne derse o olur

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse, o olur" yanıtını verdi.

İŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa ona göre yol izleyeceğim. Ancak tabii ki her zaman önceliğim Galatasaray. Gereken neyse, usül neyse ona göre davranacağım. Hocam benimle ilgili bu kadar güzel açıklama yaptıktan sonra onun üstüne söz söylemek bize yakışmaz. Ben Fatih hocanın elini öpeceksem dünyanın her yerinde öperim. Bundan gocunmam, aksine gurur duyarım. Bizde emeği olan bir büyüğümüzdür. Bence çok güzel bir görüntü oldu."

"HİÇBİR ZAMANDA TALEPTE BULUNMADIM"

"Ben hiçbir zaman talepte bulunmadım. Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, ben her zaman emirlerindeyim diye söylüyorum. Hele ki hocam bu açıklamaları yaptıktan sonra. Onun dışında başka bir şey söylemek mümkün değil. Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım."