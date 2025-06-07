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Arda Turan, Fenerbahçe’den bir isme talip oldu! 10 katını teklif edecekler…

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile pek fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek için ayrılık yakın. Ukrayna devi Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin İsmail Yüksek için beklediği bonservis ise 15 milyon Euro bandında olduğu ileri sürüldü.

Arda Turan, Fenerbahçe’den bir isme talip oldu! 10 katını teklif edecekler…
Burak Kavuncu
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak. Ukrayna ekibinin yeni teknik direktörü Arda Turan'ın orta saha merkezi için ilk transfer hedefi İsmail Yüksek.

10 KATINI TEKLİF ETTİLER!

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Fenerbahçe’den yıllık yaklaşık 400 bin Euro maaş kazanan Yüksek, Shakhtar’ın yıllık 4 milyon Euro teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Arda Turan’ın ısrarla istediği orta saha için Ukrayna devi yakın zamanda transfer teklifi yapacak.

MOURINHO DÖNEMİNDE SERBEST DÜŞÜŞ

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Teknik direktör İsmail kartal döneminde yıldızı parlayan ve tüm kulvarlar dahil 47 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik performans gösteren Yüksek, Mourinho dönemi ile birlikte serbest düşüşe geçti. Tüm kulvarlar dahil 30 maça çıkabilen milli orta saha, sadece 1 asist yapabildi.

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Ali Koç Shakhtar Donetsk Arda Turan İsmail Yüksek fenerbahçe mourinho
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