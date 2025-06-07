Arda Turan, Fenerbahçe’den bir isme talip oldu! 10 katını teklif edecekler…

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak. Ukrayna ekibinin yeni teknik direktörü Arda Turan'ın orta saha merkezi için ilk transfer hedefi İsmail Yüksek.

10 KATINI TEKLİF ETTİLER!

Fenerbahçe’den yıllık yaklaşık 400 bin Euro maaş kazanan Yüksek, Shakhtar’ın yıllık 4 milyon Euro teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Arda Turan’ın ısrarla istediği orta saha için Ukrayna devi yakın zamanda transfer teklifi yapacak.

MOURINHO DÖNEMİNDE SERBEST DÜŞÜŞ

Teknik direktör İsmail kartal döneminde yıldızı parlayan ve tüm kulvarlar dahil 47 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik performans gösteren Yüksek, Mourinho dönemi ile birlikte serbest düşüşe geçti. Tüm kulvarlar dahil 30 maça çıkabilen milli orta saha, sadece 1 asist yapabildi.