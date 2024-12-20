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Arda Turan, Fenerbahçe maçının ardından isyan etti! "Benim oyuncum değersiz mi?"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 23:29
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı - lacivertlilerin En-Nesyri ile bulduğu gol öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e yaptığı hareket hakkında konuşan Turan, "Benim oyuncum değersiz mi?" diyerek tepki gösterdi. İşte o sözler...

Arda Turan, Fenerbahçe maçının ardından isyan etti! "Benim oyuncum değersiz mi?"

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"BAŞKA ŞEKİLDE FENERBAHÇE'Yİ YENEMEZSİNİZ!"

ahmet kutucu gol

"Bugün alınmış 1 puan bizim için kıymetli. Daha önce şurada oynamış vesaire, bunlar çok kıymetli ve genç oyuncular. Gururları var. Bizim onurumuzdan şüphemiz yok. Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Bugün ya da Galatasaray'a karşı kaybetmiş de olabilirdik kendimizi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi çalıştık ama karşımızda Jose Mourinho var, elbette ekstra motivasyonla çalıştık. Başka şekilde yenemezsiniz Fenerbahçe'yi."

"MOURINHO'YA KARŞI..."

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“Fenerbahçe, Tadic ile bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu. Kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık ve blokları iyi savunduk. Ancak diyagonal toplarda tempoyu artırmayınca zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Fenerbahçe çift forvete dönünce topa sahip olup pas sürelerini uzatmalıydık. Maximin oyuna girince ikili sıkıştırma için Ampem’i kullandık. Bu bizim için 1 puan ama oyun olarak kazanılmış bir maç gibi. Jose Mourinho gibi bir teknik direktöre karşı bu maç benim için de önemli bir sınav oldu ve birçok öğreti oldu.”

"BENİM OYUNCUM DEĞERSİZ Mİ?"

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"Caner Erkin'in suratına olan bir temas var. Benim oradaki itirazım faule değil. Sağlık açısından oyunun durdurulmamasına itirazım var. Hepimizin oyuncuları değerli. Oyunu hakem hataları üzerinden değerlendirmeyeceğim ama benim oyuncum değersiz mi?"

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEK MİSİNİZ?"

arda turan kırmızı kart

"Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten."

BERKE ÖZER SÖZLERİ

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"Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ülkenin şu andaki en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan fenerbahçe
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