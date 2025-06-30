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Arda Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızını transfer ediyor! Tek telefonla ikna etti

Kariyerine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te devam eden Arda Turan, transfer çalışmalarına hız verdi. Gözünü Türkiye'ye diken tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin kadroda çok fazla düşünmediği iki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Arda Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızını transfer ediyor! Tek telefonla ikna etti
Emre Şen

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına da hız verdi. Takıma Türk oyuncu almak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına gözünü dikti.

TELEFON AÇTI, İKNA ETTİ

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Fenerbahçe'nin forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i isteyen Arda Turan, iki oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinde kısa süre içinde anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPILACAK

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Arda Turan'ın anlaşmasının ardından Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kısa süre içinde görüşmeye başlayacak. Bonserviste anlaşılması durumunda iki oyuncu da Shakhtar Donetsk'e transfer olacak.

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Shakhtar Donetsk Arda Turan İrfan Can Kahveci İsmail Yüksek fenerbahçe
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