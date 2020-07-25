Arda Turan Galatasaray'a göz kırptı

Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Arda Turan sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Sarı - Kırmızılı ekibe geri döneceği konuşulan Arda Turan, bu kez de tatile gittiği otelde antrenman yaptı.
Transferdeki önceliğinin Galatasaray olduğunu açıklayan ve sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen tecrübeli futbolcu çalışma esnasındaki videosunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Arda Turan, paylaşımına göz kırpan emoji ekledi.
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