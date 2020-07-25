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Arda Turan Galatasaray'a göz kırptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Arda Turan sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcu ağırlık idmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fatih Terim hafta arası yönetimle yaptığı toplantıda yıldız ismin mutlaka transferini istemişti. Deneyimli futbolcu tatilde bile disiplini elden bırakmıyor.

Arda Turan Galatasaray'a göz kırptı

Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Arda Turan sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Sarı - Kırmızılı ekibe geri döneceği konuşulan Arda Turan, bu kez de tatile gittiği otelde antrenman yaptı.

Transferdeki önceliğinin Galatasaray olduğunu açıklayan ve sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen tecrübeli futbolcu çalışma esnasındaki videosunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Arda Turan, paylaşımına göz kırpan emoji ekledi.

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