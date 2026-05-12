Arda Turan gözünü Galatasaray’a dikti! Yıldız ismi istiyor

Ukrayna’da Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşayarak tarih yazan Arda Turan, yeni sezon kadrosu için gözünü Florya’ya dikti. Eyüpspor dönemindeki prensi Ahmed Kutucu’yu Ukrayna’ya götürmek isteyen Arda Turan’ın bu hamlesi, transfer piyasasını hareketlendirdi...

ARDA TURAN’DAN GALATASARAY’A TRANSFER ÇIKARMASI! AHMED KUTUCU UKRAYNA YOLCUSU

Teknik direktörlük kariyerinde Ukrayna şampiyonluğu ile zirve yapan Arda Turan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Shakhtar Donetsk’in başında başarılı bir sezonu geride bırakan Turan’ın, Galatasaray’da beklediği süreleri alamayan Ahmed Kutucu için yönetime rapor sunduğu iddia edildi.

EYÜPSPOR’DAN BAŞLAYAN BAĞ

Ahmed Kutucu, Arda Turan’ın Eyüpspor’u çalıştırdığı dönemde sergilediği performansla kariyerinde yeniden yükselişe geçmiş ve bu başarısı ona Galatasaray kapılarını açmıştı. Eski öğrencisinin potansiyeline son derece güvenen Turan’ın, Ahmed’i yeniden parlatmak için Ukrayna’ya davet ettiği belirtiliyor.

UKRAYNA BASINI DUYURDU: "AHMED KUTUCU GÜNDEMDE"

Ukrayna basınından Sport ua'da yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk kurmayları, Arda Turan’ın isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüple temaslara başladı. Galatasaray’da rotasyonun gerisinde kalan 26 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği ve Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterebileceği bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor.