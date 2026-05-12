Kapat
Jhon Duran'a Galatasaray sürprizi! Okan Buruk kararını verdi

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’a transfer olabilmek için sosyal medyadan mesajlar gönderen ve menajeri aracılığıyla temas kuran Jhon Duran’a, teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Burak Kavuncu

Okan Buruk’tan Jhon Duran’a transfer vetosu! Galatasaray’a gelmek için haber yollayan Kolombiyalı golcü, özel hayatı ve performansı nedeniyle listeye alınmadı.

FLORYA'DA KAPI KAPANDI! OKAN BURUK'TAN JHON DURAN'A VETO...

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’a transfer olabilmek için menajeri aracılığıyla temas kuran Jhon Duran’a, teknik direktör Okan Buruk’tan onay çıkmadı. Buruk’un, Kolombiyalı oyuncunun özel hayatı ve istikrarsız performansını gerekçe göstererek transfere mesafeli durduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın son dönemdeki paylaşımlarını beğenerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj veren Jhon Duran’ın Florya hayalleri suya düştü. Fenerbahçe’de başladığı sezona Rusya’da devam eden ancak Türkiye’ye dönmek için yoğun çaba sarf eden 22 yaşındaki golcüye Okan Buruk engeli geldi.

BURUK’UN KIRMIZI ÇİZGİSİ: DİSİPLİN VE İSTİKRAR

Teknik direktör Okan Buruk’un, Jhon Duran transferine neden sıcak bakmadığı netleşti. Başarılı çalıştırıcının, genç futbolcunun saha dışındaki özel yaşam düzensizliği ve sahadaki performans istikrarsızlığı nedeniyle bu hamlenin takımdaki dengeyi bozabileceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.

RUSYA MACERASI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Devre arasında kiralık olarak gittiği Zenit formasıyla Rusya Premier Ligi’nde sadece 6 maçta süre alabilen Duran, yalnızca 2 gol atarak beklentilerin çok uzağında kaldı. Fenerbahçe’den sonra Rusya’da da aradığı çıkışı yakalayamayan Kolombiyalı golcü, istatistikleriyle Galatasaray teknik heyetini ikna etmeyi başaramadı.

SOSYAL MEDYA HAREKETLİLİĞİ YETMEDİ

Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile dirsek teması kuran ve sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarını yakından takip ederek taraftarın ilgisini çekmeye çalışan Duran'ın, kulüp içi yapılanmada kendine yer bulamadığı kesinleşti.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına yönelik yaptığı paylaşımı beğenerek dikkatleri üzerine çeken Jhon Duran, bu hamlesinin ardından sarı-lacivertli camiadan gelen tepkilerle karşı karşıya kaldı. Kendisine yönelik bu tavır sonrası Kolombiyalı golcü, söz konusu beğenisi nedeniyle kendisini takipten çıkan eski takım arkadaşlarını ve çevresini sosyal medya üzerinden tek tek silerek karşılık verdi. Transfer kulislerinde Galatasaray’a gitmek istediği konuşulan genç oyuncunun bu "takibe takip" resti, ezeli rakipler arasındaki transfer gerilimini dijital boyuta taşırken, Duran’ın Fenerbahçe ile olan bağlarını tamamen kopardığının da en net göstergesi olarak yorumlandı.

Yıldız ismin, eski takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir'i takipten çıkardığı belirtildi.

