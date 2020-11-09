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Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2020 21:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken Arda Turan, galibiyete bir golle katkı sağladı. 33 yaşındaki futbolcunun attığı gol İspanya'da da gündem oldu. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın performansından övgüyle söz eden İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcunun sihrini yeniden yakaladığını yazdı.

Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."

Barcelona ve Başakşehir kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve bu yıl Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın 933 gün sonra gol atması İspanyol basınında gündem oldu.

Mundo Deportivo gazetesi, "Görünüşe göre 33 yaşındaki yıldız İspanyol liginde göz kamaştıran sihri geri kazanıyor" ifadesini kullandı.

ARDA TURAN'DAN 9 YIL SONRA BİR İLK

Mundo Deportivo gazetesinde Walter Zimmerman imzasıyla yayımlanan haberde Arda Turan'ın Başakşehir'deyken 20 Nisan 2018'te Kayserispor'a attığı golün ardından bu yana ilk kez Galatasaray-Sivasspor maçında gol sevinci yaşadığına dikkat çekildi.

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