Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."

Barcelona ve Başakşehir kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve bu yıl Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın 933 gün sonra gol atması İspanyol basınında gündem oldu.
Mundo Deportivo gazetesi, "Görünüşe göre 33 yaşındaki yıldız İspanyol liginde göz kamaştıran sihri geri kazanıyor" ifadesini kullandı.
Mundo Deportivo gazetesinde Walter Zimmerman imzasıyla yayımlanan haberde Arda Turan'ın Başakşehir'deyken 20 Nisan 2018'te Kayserispor'a attığı golün ardından bu yana ilk kez Galatasaray-Sivasspor maçında gol sevinci yaşadığına dikkat çekildi.
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