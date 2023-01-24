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Arda Turan, herkesin merak ettiği teknik direktörlük planını açıkladı! Açık kapı bıraktı ama...

24.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Arda Turan, teknik direktörlük planıyla ilgili düşüncesini açıkladı.

Arda Turan, herkesin merak ettiği teknik direktörlük planını açıkladı! Açık kapı bıraktı ama...

Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Osman Çakmak ve Arda Turan, panel öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çakmak, "Teknik direktör olarak Arda Turan'ı oynatır mısın?" sorusuna "Ben samimiyetimle söylüyorum, Arda kaptan burada diye söylemiyorum, Manisaspor’da oynarken 'Allah’ım sen bu çocuğu nazarlardan koru' derdim. Çünkü Türk futbolunda az yetişen bir yetenekti ve o yüzden oynatırdım." yanıtını verdi.

ARDA TURAN: "TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM AMA..."

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Arda Turan da 'Teknik direktör olacak mısınız?' sorusuna, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki orada maddi sıkıntılar daha az oluyor, basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye’deki basın ve kulübün yönetim şekline duygular karıştığı için bazı amatörlükler veya birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa’daki kaptanlar daha rahat oluyor” şeklinde cevap verdi.

“MESSI’NİN ÇOK DAHA FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

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Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile de aynı takımda oynamadan öncede söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi’nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

“PİLOT OLMAK ÇOK İSTERDİM”

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Eski milli futbolcu Turan, futbolcu olmasaydı hangi mesleği yapmak istediğine yönelik ise, "Babam THY'de yer hizmetlerinde çalışıyordu. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Pilot olmak çok isterdim" diye konuştu.

"KARAM TAYFA'YA BİR ŞEY OLMADI"

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Örnek aldığı futbolcuyu; "Alessandro Del Piero" olarak açıklayan Turan, 'Karam Tayfa'ya ne oldu?' şeklide gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Karam Tayfa'ya bir şey yok. Selçuk ağabeyinizi dün aradım, maçı vardı Başakşehir'de. Burak ağabeyinizle konuşuyorum. Gökhan ağabeyinizle geçen hafta beraberdim. Hakan Balta'yı maçından sonra tebrik ettim. Zaman geçtikçe ister istemez yaşlanıyoruz, çocuklarımız oluyor, evlilikler oluyor, hepimiz başka yollara gidiyoruz. Gönüller yine bir, yine hep beraberiz ama denk gelemiyoruz eskisi gibi. Hem de beraber olduğumuzda paylaşım yapmıyoruz. İnsan kendine özel bir şey olsun istiyor."


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