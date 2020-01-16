Arda Turan için flaş iddia! Kıta değiştiriyor...

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ara transfer döneminde bonservisini eline almıştı. Adı Galatasaray'la sıkça anılan Turan'ın yeni adresinin Boca Juniors olacağı iddia edildi.
Arjantinli gazeteci Marcelo Palacios, "Menajerler Arda Turan için Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor.
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