Fenerbahçe'de uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli kulüple profesyonel anlamda yollarının ayrıldığını duyurdu. Göle'nin 20 yıllık serüvenini noktalarken yayımladığı veda mesajı dikkat çekti.

20 YILLIK FENERBAHÇE SERÜVENİ SONA ERDİ

Zeki Murat Göle, 17 Şubat 2007'de Fenerbahçe Futbol Okulu'nda başlayan antrenörlük kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Altyapıdan A Takım'a kadar farklı görevler üstlenen Göle, yardımcı antrenörlüğün yanı sıra dönem dönem teknik sorumluluk görevlerinde de bulundu.

20 yıllık sürecin ardından kulüple profesyonel anlamda yollarının ayrıldığını belirten Göle, veda mesajında Fenerbahçe'nin kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını vurguladı.

KUYT'IN ARDINDAN BİR VEDA DAHA

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın ayrılığının ardından bir veda daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 20 yıldır farklı görevlerde bulunan Zeki Murat Göle de profesyonel anlamda Fenerbahçe'ye veda etti. Böylece Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından kulüpte yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Göle, veda mesajında Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduğu teknik direktörleri de unutmadı. İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, José Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt'a teşekkür etti.

Ayrıca Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran başta olmak üzere kulüp başkanlarına, yöneticilere, futbolculara, altyapı çalışanlarına ve birlikte görev yaptığı tüm ekiplere minnettarlığını dile getirdi.

"GERİDE BIRAKTIĞIM YALNIZCA BİR GÖREV DEĞİL"

Zeki Murat Göle, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel hikâyenin bir sonu varmış...

Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe'yle profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor.

17 Şubat 2007'de Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulu'nda başlayan antrenörlük yolculuğum, altyapıdan A Takım'a kadar uzandı. Yardımcı antrenörlük ve dönem dönem üstlendiğim teknik sorumluluk görevlerim süresince bu büyük armayı temsil etmek hayatımın en büyük gururlarından biri oldu.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak çok özeldi.

20 yılda sevinçler de yaşadım, hayal kırıklıkları da. Her koşulda inancımla, enerjimle ve motivasyonumla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım.

Bugün ayrılırken içimde hem gurur hem de hüzün var. Geride bıraktığım, yalnızca bir görev değil, hayatımın en değerli 20 yılı...

En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır.

Hakkınızı helal edin.

Teşekkürler, FENERBAHÇE'm..."