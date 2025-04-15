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  4. Arda Turan için flaş Real Madrid açıklaması! Eyüpspor'un başkanı bizzat söyledi...

Arda Turan için flaş Real Madrid açıklaması! Eyüpspor'un başkanı bizzat söyledi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 11:51
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da görev yapan teknik direktör Arda Turan için İstanbul takımının başkanı Murat Özkaya çarpıcı bir iddiada bulundu.

Arda Turan için flaş Real Madrid açıklaması! Eyüpspor'un başkanı bizzat söyledi...

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor'u 6-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN REAL MADRID VE BARCELONA İDDİASI

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Özkaya, Eyüpspor'un başındaki ilk teknik direktörlük deneyiminde büyük başarılara imza atan Arda Turan için çarpıcı ifadeler kullandı. Arda Turan'ın dünya çapında bir teknik direktör olacağını düşünen Özkaya'dan dikkat çeken Real Madrid ve Barcelona iddiası geldi. Özkaya canlı yayındaki açıklamasında, "Lütfen şunu yazar mısınız? Arda Turan bir gün ya Real Madrid ya da Barcelona'yı çalıştıracak" dedi.

1.87'LİK PUAN ORTALAMASI

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Arda Turan, Eyüpspor'un başında 78 maça çıktı. 38 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 1.87'lik puan ortalaması tutturdu.

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spor Süper Lig Arda Turan futbol real madrid
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