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Arda Turan ile 2 yıllık anlaşma! ''Galatasaray'dan başka büyük takım...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 20:18
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sözleşmesiyle ilgili Asbaşkan Fatih Kulaksız'dan önemli bir açıklama geldi. Fatih Kulaksız, Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda sözlü olarak anlaştıklarını söyledi.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig’deki ilk sezonunda sergilediği performansla herkesin dikkatini çekiyor.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Play Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN İLE 2 YILLIK SÖZLÜ ANLAŞMAMIZ VAR''

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"Arda Turan'ın sözleşmesinde özel bir madde yok ama Arda hoca ile sözlü bir anlaşmamız var. Bu yıldan sonra en az 2 yıl daha Eyüpspor'da çalışacak. Kendisiyle konuşmamız bu şekilde. O da bu plana sadık şu an, biz de öyle."

''GALATASARAY'DAN BAŞKA BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRMAZ''

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"Elbette Türkiye'de büyük takımlar, bu Galatasaray olabilir ki Arda hocanın zaten ben Galatasaray'dan başka bir takımda çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcuyken de teklif geldiğinde 'Taş yerinde ağırdır' söylemiyle bunu ifade etmişti."

"AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA ÇALIŞABİLECEĞİ ÖNGÖRÜYORUM"

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"Ama ben Arda hocanın Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabileceğini öngörüyorum. Bunu ben 1. Lig'deyken ilk geldiğinde söylediğimde çok abarttığımı düşünenler olmuştu. Arda hocayı teknik adam olarak getirdiğimizde eleştirenler bile olmuştu. 'Burası deneme yanılma metoduyla yönetilecek yer değil. Bu seviyede çok erken' diye düşünenler olmuştu. Günün sonunda Arda hoca başarısıyla hem bizi haklı çıkardı hem de bizi kamuoyuna karşı, kendi camiamıza ve taraftarımıza karşı mahcup etmedi. Dolayısıyla bu söylemi dile getirdiğimiz zaman herkes inanıyor. Evet Arda hoca Avrupa'da çalışabilir, Milli Takım'da çalışabilir, Türkiye'de büyük takım çalıştırabilir. Bugün daha gerçekçi geliyor bu kamuoyuna."

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan galatasaray
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