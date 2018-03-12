Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan Instagram'a koştu

Arda Turan dün akşam Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Arda Turan'ın dün akşam saatlerindeki nikâh törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.

MUSTAFA CECELİ VE SELİN İMER KONUKLAR ARASINDA!

Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı.

Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacağı için site saatler öncesinden özel güvelik ekipleri ve sivil polisler tarafından didik didik arandı. Düğün pastası da erkenden siteye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikaha eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

MİNA BAŞARAN'IN ÖLDÜĞÜ SAKLANDI

Aslıhan Doğan'a yakın arkadaşı Mina Başaran’ın uçağının düştüğü ise söylenmedi.

ASLIHAN DOĞAN INSTAGRAM'A KOŞTU

Aslıhan Doğan yeni bir Instagram hesabı açıp adına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı. Aslıhan'ın bu kadar hızlı bir şekilde soyadında değişiklik yapması takipçilerini şaşırttı.