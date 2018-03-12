Mina Başaran'ın ölümünü Aslıhan Doğan'dan sakladılar

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve Arda’nın kardeşi Okan Turan siteye erken giriş yapan isimlerden oldu. Aslıhan Doğan, annesi Güler Doğan’ın kullandğı araçla giriş yaptı. Doğan’ın saç ve makyajını yaptırıp geldiği hatta saçına taşlı yülü gelin tokası taktığı dikkatlerden kaçmadı.

Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacağı için site saatler öncesinden özel güvelik ekipleri ve sivil polisler tarafından didik didik arandı.

Düğün pastası da erkenden siteye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâha eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı.

ASLIHAN'IN HABERİ YOKTU

Aile arasında gerçekleşen nikah töreninde gelin Aslıhan Doğan’a, yakın dostu Mina Başaran’ın uçak kazasında vefat ettiği söylenmedi.

ARDA TURAN: TEŞEKKÜR EDERİZ

Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.