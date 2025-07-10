SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'e gol oldu yağdı... Tüm ülke onu konuşuyor

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan yeni takımı ile ilk resmi maçına çıktı. Başarılı çalıştırıcı UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk ederken rakibine adeta gol oldu yağdı. İşte detaylar...

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'e gol oldu yağdı... Tüm ülke onu konuşuyor
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turlarına start verildi. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Arda Turan'ın bu sezon başına geçtiği Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk etti.

Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanan maçta Ukrayna temsilcisi rakibini adeta gole boğdu.

TAM 6 GOLLE KAZANDI

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves e gol oldu yağdı... Tüm ülke onu konuşuyor 1

Turan'ın öğrencileri, Alisson'un 26, Kaua Elias'ın 43'te attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan turuncu siyahlılar, 47'de Alisson, 74'te Kevin, 87'de Pedrinho ve 90'da Newerton'un attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.

RAKİP BEŞİKTAŞ OLACAK

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves e gol oldu yağdı... Tüm ülke onu konuşuyor 2

Rövanş karşılaşması, 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir, Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'u kadrosuna kattıBaşakşehir, Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'u kadrosuna kattı
Victor Osimhen transferinden vazgeçtiler! Victor Osimhen transferinden vazgeçtiler!
Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika avrupa ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

Putin Rus Bakanı görevden almıştı! İntihar eden Roman Starovoyt’un son sözleri ortaya çıktı

Putin Rus Bakanı görevden almıştı! İntihar eden Roman Starovoyt’un son sözleri ortaya çıktı

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Victor Osimhen transferinden vazgeçtiler!

Victor Osimhen transferinden vazgeçtiler!

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.