Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'e gol oldu yağdı... Tüm ülke onu konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turlarına start verildi. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Arda Turan'ın bu sezon başına geçtiği Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk etti.
Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanan maçta Ukrayna temsilcisi rakibini adeta gole boğdu.
Turan'ın öğrencileri, Alisson'un 26, Kaua Elias'ın 43'te attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan turuncu siyahlılar, 47'de Alisson, 74'te Kevin, 87'de Pedrinho ve 90'da Newerton'un attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.
Rövanş karşılaşması, 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak.
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