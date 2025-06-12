Arda Turan'ın ayrılığı sonrası geleceği merak ediliyordu! Emre Mor eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor

Bonservisi Fenerbahçe de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği Arda Turan'ın görevden ayrılması ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından belirsizleşti.

Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Selçuk Şahin, henüz oyuncusuna ilişkin kararını vermezken oyuncu ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi. Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.

27 MAÇTA 2 GOL

27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da 27 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.