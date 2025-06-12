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Arda Turan'ın ayrılığı sonrası geleceği merak ediliyordu! Emre Mor eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor

Süper Lig'de sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kala oyuncunun geleceği büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Arda Turan'ın ayrılığı sonrası geleceği merak ediliyordu! Emre Mor eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor
Berker İşleyen
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Bonservisi Fenerbahçe de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği Arda Turan'ın görevden ayrılması ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından belirsizleşti.

Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Selçuk Şahin, henüz oyuncusuna ilişkin kararını vermezken oyuncu ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi. Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.

27 MAÇTA 2 GOL

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27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da 27 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.

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transfer Süper Lig Emre Mor son dakika
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