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Arda Turan'ın belgeselindeki Fatih Terim kısmını yerden yere vurdu! "Koskoca Fatih Terim hak etmiyor onu"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 07:45
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Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan belgeseli hakkında konuştu. Belgeselin iyi olmadığını ifade eden Demirkol, Fatih Terim bölümünün hiç güzel anlatılmadığını ifade etti.

Arda Turan'ın belgeselindeki Fatih Terim kısmını yerden yere vurdu! "Koskoca Fatih Terim hak etmiyor onu"

Mehmet Demirkol, Arda Turan belgeseli hakkında konuşarak Fatih Terim kısmını eleştirdi. Rafine TV YouTube kanalında açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Arda Turan belgeselinde ben ne yapımında ne başka bir şeyinde varım. Beni aradılar, 'Arda böyle böyle istiyor' dediler. Ben de 'Şeref duyarım' dedim. Arda Turan'ın belgeselinde tabii ki olmak isterim." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM ÖYLE ANLATILMAZ"

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Belgeselin Fatih Terim kısmı hakkında konuşan Mehmet Demirkol, "Fatih Terim'e yapılmıştı bir de. Orada da olay çıktı. Ben, 'Zaman kaybı' demiştim. Fatih Terim'in kendisi değil zaman kaybı, belgesel kötü. Fatih Terim öyle anlatılmaz. Ben onunla konuşmadım ama eminim o da memnun değildir. Söylemeye çalıştığım oydu. Ne dediğimi dinleyin." dedi.

"FATİH TERİM HAK ETMİYOR ONU"

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Demirkol, "Fatih Terim bu ülkenin gelmiş, geçmiş en iyi teknik direktörüdür. Belki de en büyük sportif figürlerinden biridir. Adamı inişleri ve çıkışlarıyla ele alman lazım. Hiçbir yerden olmamış. Fatih Terim hak etmiyor onu..." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Turan Mehmet Demirkol
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