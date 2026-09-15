Arda Turan'ın ekibine 34 dakika yetti! Bileği bükülmüyor

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 2026-2027 sezonundaki yolculuğunu sürdürüyor. Arda Turan yönetimindeki son şampiyon, 6. hafta mücadelesinde Roman Grigorchuk'un çalıştırdığı Chornomorets ile karşılaştı.

Arena Lviv'de oynanan mücadelede üstün bir oyun sergileyen Shakhtar Donetsk, sahadan 2-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

İLK YARIDA İKİ GOL

Shakhtar Donetsk, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Oleh Ocheretko'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Baskısını sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri, 34. dakikada Luca Oliveira Meirelles'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Chornomorets'i 2-0 mağlup etti.

SHAKHTAR ZİRVE TAKİBİNDE

Bu galibiyetle puanını 15'e yükselten Shakhtar Donetsk, ligdeki iddiasını sürdürdü. Chornomorets ise karşılaşmadan puansız ayrılarak 4 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, bir sonraki hafta LNZ Cherkasy'yi konuk edecek. Chornomorets ise Obolon Kiev karşısında üç puan arayacak.

FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in sezon içerisinde Fenerbahçe ile de önemli bir karşılaşması bulunuyor. Ukrayna temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sarı-lacivertli ekiple karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki mücadele, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak.