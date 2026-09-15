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Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle...

Euro Club Index, Süper Lig’de sezon sonunda oluşması beklenen puan durumuna yönelik tahminini açıkladı. Şampiyonluk yarışının favorisi olarak gösterilen takım dikkat çekerken, ligin zirvesinde yer alması beklenen ekip ile takımların sezonu kaç puanla tamamlayacağı da ortaya çıktı.

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle...
Cevdet Berker İşleyen

Euro Club Index, Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından sezon sonunda oluşması beklenen puan durumuna ilişkin tahminini paylaştı.

Veri odaklı modellemede şampiyonluk yarışında öne çıkan takım ve ekiplerin ligi kaç puanla tamamlayacağına dair dikkat çeken öngörülere yer verilirken şampiyonluğun favorisi de değişti.

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18. EYÜPSPOR 

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle... G1

Şu an puanı: 3

Tahmini sezon sonu puanı: 17

17. GÖZTEPE 

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle... G2

Şu an puanı: 2

Tahmini sezon sonu puanı: 35

16. ERZURUMSPOR 

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle... G3

Şu an puanı: 4

Tahmini sezon sonu puanı: 37

15. GAZİANTEP FK 

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle... G4

Şu an puanı: 8

Tahmini sezon sonu puanı: 37

14. ALANYASPOR

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle... G5

 Şu an puanı: 8

Tahmini sezon sonu puanı: 39

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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