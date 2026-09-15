Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle...

Euro Club Index, Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından sezon sonunda oluşması beklenen puan durumuna ilişkin tahminini paylaştı.
Veri odaklı modellemede şampiyonluk yarışında öne çıkan takım ve ekiplerin ligi kaç puanla tamamlayacağına dair dikkat çeken öngörülere yer verilirken şampiyonluğun favorisi de değişti.
Şu an puanı: 3
Tahmini sezon sonu puanı: 17
Şu an puanı: 2
Tahmini sezon sonu puanı: 35
Şu an puanı: 4
Tahmini sezon sonu puanı: 37
Şu an puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 37
Şu an puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 39
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