MAGAZİN

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

2,5 yıllık flörtün ardından 11 Mart'ta Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan hastanelik oldu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; kafasına pilates aletinin demiri düşen Aslıhan Doğan bir anda kanlar içerisinde kaldı.

Apar topar hastaneye götürülen Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı.

Kafatası MR'ı çekilen ve bir süre hastanede müşahade altında tutulan Aslıhan Doğan, daha sonra taburcu edildi.

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Öte yandan Başakşehirli futbolcu Arda Turan arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve’ye geldi. Habercileri fark edince araçtan ısrarla inmek istemedi.

Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı. Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki alçıydı. Arda Turan “Neden oldu?” sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu.

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MORALİ BOZUK

Arda Turan, Sivasspor maçında yardımcı hakemi itmiş, maçın hakemine de yumruğunu gösterip hakaret etmişti. Futbolcu sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK’ya sevk edildi, 16 maç ceza ve 39 bin TL para cezası aldı.

Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bu durumu 'Çifte nazar değdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Aslıhan Doğan

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