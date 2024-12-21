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Arda Turan'ın Fenerbahçe maçının ardından tribündeki görüntüsü olay oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 09:56
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Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlik sonrası büyük sevinç yaşarken mücadelenin son düdüğünün gelmesinin ardından başarılı teknik adamın tribündeki görüntüsü dikkat çekti. İşte detaylar...

Arda Turan'ın Fenerbahçe maçının ardından tribündeki görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Eyüpspor, rakibi ile 1-1 berabere kalırken oldukça zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüştü.

"ARDA TURAN OLEY"

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Alınan bu kritik puan sonrası Eyüpspor soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken futbolcular, "Arda Turan oley!" tezahüratlarında bulundu.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

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Öte yandan maçta hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören ve maçı tribünden takip eden Arda Turan'ın karşılaşmanın son düdüğünün ardından çekilen görüntüsü de gündem oldu.

DÜDÜK GELDİ PURO YAKTI

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Arda Turan, Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından puro yaktı.

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika
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