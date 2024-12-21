Arda Turan'ın Fenerbahçe maçının ardından tribündeki görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Eyüpspor, rakibi ile 1-1 berabere kalırken oldukça zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüştü.

Alınan bu kritik puan sonrası Eyüpspor soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken futbolcular, "Arda Turan oley!" tezahüratlarında bulundu.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan maçta hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören ve maçı tribünden takip eden Arda Turan'ın karşılaşmanın son düdüğünün ardından çekilen görüntüsü de gündem oldu.

DÜDÜK GELDİ PURO YAKTI

Arda Turan, Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından puro yaktı.