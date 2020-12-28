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Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atıp üst üste iki maçta da ağları havalandıran Arda Turan, İspanyol basınının da da gündem oldu.

Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı

Galatasaray, zorlu fikstürde önce Göztepe, ardından Trabzonspor'u mağlup ederken kaptan Arda Turan, bu iki maça da ilk 11'de başlayıp 2 gol birden attı. Sarı kırmızılı takım ile bu sezon toplam gol sayısını 3'e çıkartan tecrübeli futbolcu, performansı ile beğeni kazandı.Süper Lig'de 4087 gün sonra Trabzonspor'a gol atmayı başaran Arda Turan, performansı ile İspanya'da da dikkat çekti.

"ATLETICO'DAKİ EN İYİ YILLARI GİBİ"

İspanyol basını Arda Turan hakkında övgü dolu yorumlarda bulunurken AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz Atletico Madrid'deki en iyi yılları gibi oynuyor. Performansı ile takımını zafere taşıdı. Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birinde attığı kritik gol 3 puanı getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilk sıraya çıktı" sözlerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN CEZASI SONRASI ARDA LİDER GİBİ DAVRANIYOR"

Gazetenin haberinde ayrıca "Fatih Terim'in cezası sonrası Arda Turan, takımın lideri gibi davranıyor. Saha içini yöneten kaptan, son iki maçta iki gol atarak en iyilerden birisi oldu" dendi.

"KAPTAN OLARAK ŞAMPİYON OLMA HAYALİ"

Arda Turan'ın sözleşmesinin 1+1 yıl olduğuna dikkat çeken AS, "Eğer sezondaki maçların yarısından fazlasında oynarsa sözleşmesi otomatik yenilenecek. Arda, Galatasaray kaptanı olarak şampiyon olmanın hayalini yaşıyor" yorumu yapıldı.

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