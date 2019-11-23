SPOR

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'ın Başakşehir'e mağlup olduğu geceye damga vurdu. Başakşehir'in 1-0 öne geçtiği anlarda ısınma hareketlerine devam eden ve takımının golüne sevinmeyen Arda Turan'ın reaksiyonu maçı izleyenlerin dikkatini çekti.

Başakşehir'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta konuk takımın golünde Arda Turan'ın verdiği reaksiyon olay oldu... Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti.

İkili maç öncesi bir araya gelirken Arda Turan, eski hocasının elini öperek başarılar diledi.

Konuk takımın 1-0 kazandığı mücadelede Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı golün ardından Başakşehirli futbolcular gol sevincini yaşarken gözler Arda Turan'ın üzerindeydi. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Arda Turan'ın gol sırasında açme germe hareketlerine devam ettiği görüldü.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
'Çok iyi işler yapmadık ama doğru oynadık''Çok iyi işler yapmadık ama doğru oynadık'
Okan Buruk'tan flaş G.Saray açıklaması!Okan Buruk'tan flaş G.Saray açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan başakşehir Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri

Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri

Okan Buruk'tan flaş G.Saray açıklaması!

Okan Buruk'tan flaş G.Saray açıklaması!

Okuyucu Yorumları 24 yorum
takımı gol atıyor vatandaş sevinip havalara uçacağı yerde kenarda esnetme gerdirme yapıyor senin karakterine tüküreyim
bak sende karekter yok o belli cogu futbolcu kendi atsana bile eski takımına sevinmiyor
@huseyin2665 anladık sende cinconlusun koyduklarından belli
@mayki5 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
@huseyin2665 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
adamda ahlak yok çok fazla bir şey beklememek lazım karakter meselesi
Bu kare, kocakafanın imPARAtoriçe & JonJon yalakası olduğunu göstermektedir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
La Gazzetta dello Sport, Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı

İtalya'da Başakşehir skandalı!

Santa Clara 0 - 4 Sporting Lizbon

Sporting çok rahat

Okan Buruk'tan Konyaspor'a gönderme!

Okan Buruk'tan Konyaspor'a gönderme!

ÖZET | Başakşehir - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Başakşehir, Konya'ya takıldı

Sporting Lizbon'dan Başakşehir değerlendirmesi

Sporting Lizbon'dan Başakşehir değerlendirmesi

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan, Galatasaray'a gitmek isterse anlayış gösteririz

Göksel Gümüşdağ'dan son dakika Arda Turan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.