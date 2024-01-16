Arda Turan'ın gözü kulağı Fenerbahçe'de! Prensip olarak el sıkıştılar, anlaşma an meselesi...

Eyüpspor'dan yine kendinden söz ettirecek bir transfer daha geliyor. Fenerbahçe'den Emre Mor'u gündemine alan Eyüpspor, sarı-lacivertlileri ikna etti.

EMRE MOR DA SICAK BAKIYOR

İlk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor, Eyüpspor'un kiralık teklifine sıcak bakıyor. 6 ay boyunca Eyüpspor'da oynayıp sonrasında başka bir takıma transfer olmak isteyen milli oyuncu için anlaşma sağlanmak üzere...

MAAŞI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Emre Mor'un tüm maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin tek şartı, Emre Mor'un tüm maçlarda ilk 11'de başlaması...

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Arda Turan'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Mor için Fenerbahçe'nin şartı çoktan kabul edildi bile.

ARDA TURAN DETAYI İKNA ETTİ

Emre Mor'u Eyüpspor'a ikna eden tek detay Arda Turan oldu.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında yapılan bu anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.





