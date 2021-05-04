Arda Turan'ın kaderi 3 maça bağlı

Galatasaray, sezon bitiminde kontratı bitecek oyunculardan kadar sadece Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Arda Turan ise opsiyon seçeneğinin devreye girmesini bekliyor.

Arda Turan'ın sözleşmesine ek madde olarak "2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" maddesi koyulmuştu.

Bu maddeye göre toplam 22 maçta 11'de başlaması gereken Arda Turan'ın 1 yıllık opsiyonunun devreye girmesi için 3 maçta daha 11'de başlamak zorunda.

Arda Turan bu sezon Galatasaray ile 19 maçta 11'de başladı.



