SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Arda Turan'ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşen Shakhtar Donetsk’te Teknik Direktör Arda Turan, maçın Türkiye’de oynanmasını talep etmişti. Ancak UEFA, Arda Turan’ın bu planını reddederek son noktayı koydu.

Arda Turan'ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı
Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk hocası Arda Turan, Avrupa arenasında beklenmedik bir bürokrasi engeliyle karşılaştı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle ev sahibi olduğu maçları Polonya’da oynayan Shakhtar’ın, Konferans Ligi'nde kurada bir Polonya temsilcisiyle eşleşmesi üzerine Arda Turan, "ev sahibi" avantajını yitirmemek için rotayı Türkiye’ye kırmıştı. Ancak beklenen yanıt gelmedi...

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Arda Turan ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı 1

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iç saha maçlarını tarafsız saha olarak Polonya’da oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk, kurada bir Polonya takımıyla eşleşince dezavantajlı duruma düştü. Genç teknik adam Arda Turan, bu durumu aşmak ve Türk taraftarların desteğini arkasına almak amacıyla, "Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Türk halkının desteğiyle maçımızı Türkiye'de yapmayı deneyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

GÖZTEPE KAPILARINI AÇMIŞTI

Arda Turan ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı 2

Arda Turan’ın bu çağrısına İzmir ekibi Göztepe’den jet hızıyla destek gelmişti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Arda Turan’ı ve takımını İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek stadın kapılarını Ukrayna ekibine açmıştı.

UEFA'NIN KARARI BELLİ OLDU!

Arda Turan ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı 3

Avrupa futbolunun tek yetkilisi olan UEFA, Shakhtar Donetsk’in bu başvurusunu inceledi ancak reddetti. Yapılan resmi duyuruya göre, Shakhtar Donetsk ile Lech Poznan arasındaki Konferans Ligi Son 16 Turu mücadelesinin her iki ayağı da Polonya'da oynanacak. Bu karar, Arda Turan ve öğrencileri için deplasman havasında bir eşleşme anlamına geliyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'li Real Madrid, Getafe'ye mağlup oldu! Zirve yarışı karıştıArda Güler'li Real Madrid, Getafe'ye mağlup oldu! Zirve yarışı karıştı
Fenerbahçe’den ’hakem’ açıklaması! "Bir camianın hakkına..."Fenerbahçe’den ’hakem’ açıklaması! "Bir camianın hakkına..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Shakhtar Donetsk Polonya Arda Turan UEFA son dakika savaş konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.