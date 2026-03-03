Arda Turan'ın moralini alt üst etti! UEFA kararını açıkladı

Shakhtar Donetsk hocası Arda Turan, Avrupa arenasında beklenmedik bir bürokrasi engeliyle karşılaştı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle ev sahibi olduğu maçları Polonya’da oynayan Shakhtar’ın, Konferans Ligi'nde kurada bir Polonya temsilcisiyle eşleşmesi üzerine Arda Turan, "ev sahibi" avantajını yitirmemek için rotayı Türkiye’ye kırmıştı. Ancak beklenen yanıt gelmedi...

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iç saha maçlarını tarafsız saha olarak Polonya’da oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk, kurada bir Polonya takımıyla eşleşince dezavantajlı duruma düştü. Genç teknik adam Arda Turan, bu durumu aşmak ve Türk taraftarların desteğini arkasına almak amacıyla, "Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Türk halkının desteğiyle maçımızı Türkiye'de yapmayı deneyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

GÖZTEPE KAPILARINI AÇMIŞTI

Arda Turan’ın bu çağrısına İzmir ekibi Göztepe’den jet hızıyla destek gelmişti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Arda Turan’ı ve takımını İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek stadın kapılarını Ukrayna ekibine açmıştı.

UEFA'NIN KARARI BELLİ OLDU!

Avrupa futbolunun tek yetkilisi olan UEFA, Shakhtar Donetsk’in bu başvurusunu inceledi ancak reddetti. Yapılan resmi duyuruya göre, Shakhtar Donetsk ile Lech Poznan arasındaki Konferans Ligi Son 16 Turu mücadelesinin her iki ayağı da Polonya'da oynanacak. Bu karar, Arda Turan ve öğrencileri için deplasman havasında bir eşleşme anlamına geliyor.