Arda Güler'li Real Madrid, Getafe'ye mağlup oldu! Zirve yarışı karıştı

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Satriano'nun golüyle geriye düşen Real Madrid, beraberliği yakalayamadı ve şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Burak Kavuncu
La Liga'da şok yenilgi: Real Madrid, Getafe karşısında puan kaybetti

La Liga'da Real Madrid, evinde Getafe'yi ağırladığı maçta beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Maç öncesinde Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Real Madrid, evinde kazanarak liderle arasındaki puan farkını azaltmak istiyordu. Ancak Getafe, Santiago Bernabeu'de sürpriz bir galibiyet elde ederek Real Madrid'in planlarını bozdu.

GETAFE REAL MADRİD'İ GEÇMEYİ BAŞARDI!

Maçın ilk yarısında Getafe, 39. dakikada Martin Satriano'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Satriano, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Real Madrid, bu gole hemen cevap vermek istese de, Getafe savunması ilk yarı boyunca rakibine geçit vermedi. Arda Güler de ilk yarıda etkili bir performans sergilemesine rağmen golle buluşamadı.

İkinci yarıda Real Madrid, beraberlik golü için baskısını artırdı. Teknik direktör Arbeloa, oyuncu değişiklikleriyle takıma yeni bir soluk getirmeye çalıştı. Ancak Getafe, disiplinli savunması ve etkili kontrataklarıyla Real Madrid'in ataklarını savuşturmayı başardı. Real Madrid'in yıldız oyuncuları Vinicius Junior ve Gonzalo da Getafe savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın son dakikalarında Real Madrid, beraberlik golü için tüm riskleri alarak yüklendi. Ancak Getafe kalecisi David Soria, yaptığı kritik kurtarışlarla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

ARDA GÜLER BEĞENİ TOPLADI!

Sofascore verilerine göre Arda Güler, maç boyunca sergilediği performansla göz doldurdu. Genç futbolcu, hırslı oyunu ve teknik yetenekleriyle Real Madrid taraftarlarının beğenisini kazanırken, 7.4 puanla ön plana çıktı. Ancak Arda'nın performansı, takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi. Maçın son düdüğüyle birlikte Real Madrid, evinde Getafe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Bu sonuçla Barcelona, Real Madrid ile arasındaki puan farkını açma fırsatını yakaladı.

Real Madrid'in Getafe karşısında aldığı bu mağlubiyet, şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilir. Arda Güler'in ilk 11'de başlaması ve sergilediği performans, gelecek maçlar için umut verse de, Real Madrid'in daha istikrarlı bir performans sergilemesi gerekiyor. Getafe ise bu galibiyetle ligde rahat bir nefes aldı ve düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

