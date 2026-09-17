Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kupada rahat turladı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ukrayna temsilcisi, son 32 turunda konuk olduğu Vilkhivtsi karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Stadion Vil'khivtsi'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk üstün bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 3-0 kazandı.
Shakhtar'ın gol perdesini 30. dakikada Yehor Nazaryna açarken, G. Carvalho 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Viktor Tsukanov ise 72. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Ukrayna Kupası'nda son 16 takım arasına kalan Shakhtar Donetsk'in bir sonraki turdaki rakibi henüz belli olmadı. Arda Turan'ın ekibinin son 16 turundaki rakibi, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netlik kazanacak.
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