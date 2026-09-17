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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kupada rahat turladı!

Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kupada rahat turladı!
Burak Kavuncu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ukrayna temsilcisi, son 32 turunda konuk olduğu Vilkhivtsi karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

SHAKHTAR DONETSK'TEN FARKLI GALİBİYET

Arda Turan ın Shakhtar Donetsk i kupada rahat turladı! 1

Stadion Vil'khivtsi'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk üstün bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 3-0 kazandı.

Shakhtar'ın gol perdesini 30. dakikada Yehor Nazaryna açarken, G. Carvalho 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Viktor Tsukanov ise 72. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

SON 16 TURUNDAKİ RAKİP BEKLENİYOR

Arda Turan ın Shakhtar Donetsk i kupada rahat turladı! 2

Bu sonuçla birlikte Ukrayna Kupası'nda son 16 takım arasına kalan Shakhtar Donetsk'in bir sonraki turdaki rakibi henüz belli olmadı. Arda Turan'ın ekibinin son 16 turundaki rakibi, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
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