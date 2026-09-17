Ligde son sırada olan Göztepe'de Stoilov için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilgili karar verildi. İzmir ekibi, kötü sonuçlara rağmen deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alarak sözleşmesindeki tek taraflı uzatma hakkını kullandı.

GÖZTEPE'DEN STOILOV'A GÜVENOYU

Sarı-kırmızılı kulüp, Stoilov'un sözleşmesini 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Göztepe yönetimi, ligdeki mevcut konumun hedeflenen noktadan uzak olduğunu kabul ederken, Bulgar teknik adama ve belirlenen projeye duyulan güvenin devam ettiğini vurguladı.

"AYNI İNANCI KENDİSİNE GÖSTERME SIRASI BİZDE"

Kulüp açıklamasında Stoilov'un Göztepe'yi zor bir dönemde tercih ettiği ve geride kalan üç sezonda kulübün elde ettiği ilerlemede önemli rol oynadığı belirtildi.

Göztepe yönetimi, teknik direktörüne destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde" mesajını verdi.

GÖZTEPE 5 HAFTADA 2 PUAN TOPLADI

Sezonun ilk 5 haftasında galibiyet elde edemeyen Göztepe, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puanda kaldı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'in son basamağına gerileyen İzmir temsilcisi, Stoilov yönetiminde çıkış arayacak.