SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Ligde son sırada olan Göztepe'de Stoilov için karar verildi!

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 5 hafta sonunda 2 puanla son sıraya gerileyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un geleceği netleşti.

Ligde son sırada olan Göztepe'de Stoilov için karar verildi!
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilgili karar verildi. İzmir ekibi, kötü sonuçlara rağmen deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alarak sözleşmesindeki tek taraflı uzatma hakkını kullandı.

GÖZTEPE'DEN STOILOV'A GÜVENOYU

Ligde son sırada olan Göztepe de Stoilov için karar verildi! 1

Sarı-kırmızılı kulüp, Stoilov'un sözleşmesini 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Göztepe yönetimi, ligdeki mevcut konumun hedeflenen noktadan uzak olduğunu kabul ederken, Bulgar teknik adama ve belirlenen projeye duyulan güvenin devam ettiğini vurguladı.

"AYNI İNANCI KENDİSİNE GÖSTERME SIRASI BİZDE"

Ligde son sırada olan Göztepe de Stoilov için karar verildi! 2

Kulüp açıklamasında Stoilov'un Göztepe'yi zor bir dönemde tercih ettiği ve geride kalan üç sezonda kulübün elde ettiği ilerlemede önemli rol oynadığı belirtildi.

Göztepe yönetimi, teknik direktörüne destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde" mesajını verdi.

GÖZTEPE 5 HAFTADA 2 PUAN TOPLADI

Ligde son sırada olan Göztepe de Stoilov için karar verildi! 3

Sezonun ilk 5 haftasında galibiyet elde edemeyen Göztepe, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puanda kaldı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'in son basamağına gerileyen İzmir temsilcisi, Stoilov yönetiminde çıkış arayacak.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor maçı öncesi G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesiTrabzonspor maçı öncesi G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i son 16'da!Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i son 16'da!
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.