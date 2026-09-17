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Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Trabzonspor, Galatasaray'a komşu oluyor

Trabzonspor'un İstanbul'daki yapılanması için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübe Kemerburgaz'da, Galatasaray tesislerinin bulunduğu bölgeye komşu 100 dönümden fazla arazi tahsis edildiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Trabzonspor, Galatasaray'a komşu oluyor
Burak Kavuncu

Trabzonspor'a İstanbul Kemerburgaz'da, Galatasaray'ın tesislerine komşu konumda 100 dönümün üzerinde arazi tahsis edildiği belirtildi. Gazeteci Hasan Tüncel'in aktardığı bilgilere göre tahsis için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği ifade edildi.

KEMERBURGAZ'DA TRABZONSPOR'A YENİ ARAZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Trabzonspor, Galatasaray a komşu oluyor 1

Hasan Tüncel'in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor'a tahsis edilen arazi, Kemerburgaz'da Galatasaray'ın tesislerine komşu konumda bulunuyor. 100 dönümün üzerindeki alanın kulübün geleceğe yönelik taşınmaz yatırımlarına eklenmesi planlanıyor.

TAHSİS İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Trabzonspor, Galatasaray a komşu oluyor 2

İddiaya göre arazi tahsisi için gerekli talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Projenin hayata geçirilmesi halinde Trabzonspor'un İstanbul'daki kurumsal ve ekonomik yapılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DOĞAN VE ŞENOL GÜNEŞ DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Trabzonspor, Galatasaray a komşu oluyor 3

Arazi sürecinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın girişimlerinin etkili olduğu, Şenol Güneş'in de projeye destek verdiği aktarıldı. Kemerburgaz'daki arazinin kulübün uzun vadeli taşınmaz yatırımları açısından önemli bir kazanım olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan arazi galatasaray
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