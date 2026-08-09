Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ikinci haftasında Epitsentr'ı 2-0 mağlup ederek sezona kayıpsız başladı ve puanını 6'ya yükseltti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna kaydetti. Ukrayna temsilcisi, aldığı 2-0'lık galibiyetle sahadan üç puanla ayrıldı.

İLK HAFTA 5-1, İKİNCİ HAFTA 2-0

Arda Turan'ın ekibi, ligin ilk haftasında da Kudrivka karşısında etkileyici bir performans sergilemiş ve mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

İkinci haftada Epitsentr'ı 2-0 geçen Shakhtar, böylece 2 maçta 2 galibiyete ulaşarak puanını 6'ya çıkardı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI KAYIPSIZ

İki haftada rakip filelere toplam 7 gol gönderen Shakhtar Donetsk, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Son şampiyon, Arda Turan yönetiminde yeni sezona hem skor hem de oyun anlamında dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Shakhtar Donetsk'in ilk iki hafta sonuçları:

Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka

Epitsentr 0-2 Shakhtar Donetsk