Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ikinci haftasında Epitsentr'ı 2-0 mağlup ederek sezona kayıpsız başladı ve puanını 6'ya yükseltti.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna kaydetti. Ukrayna temsilcisi, aldığı 2-0'lık galibiyetle sahadan üç puanla ayrıldı.
Arda Turan'ın ekibi, ligin ilk haftasında da Kudrivka karşısında etkileyici bir performans sergilemiş ve mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.
İkinci haftada Epitsentr'ı 2-0 geçen Shakhtar, böylece 2 maçta 2 galibiyete ulaşarak puanını 6'ya çıkardı.
İki haftada rakip filelere toplam 7 gol gönderen Shakhtar Donetsk, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Son şampiyon, Arda Turan yönetiminde yeni sezona hem skor hem de oyun anlamında dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Shakhtar Donetsk'in ilk iki hafta sonuçları:
Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka
Epitsentr 0-2 Shakhtar Donetsk
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