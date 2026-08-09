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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Son şampiyon, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Epitsentr'ı 2-0 mağlup etti.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
Burak Kavuncu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ikinci haftasında Epitsentr'ı 2-0 mağlup ederek sezona kayıpsız başladı ve puanını 6'ya yükseltti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Arda Turan ın Shakhtar Donetsk i Ukrayna Ligi nde 2 de 2 yaptı! 1

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna kaydetti. Ukrayna temsilcisi, aldığı 2-0'lık galibiyetle sahadan üç puanla ayrıldı.

İLK HAFTA 5-1, İKİNCİ HAFTA 2-0

Arda Turan ın Shakhtar Donetsk i Ukrayna Ligi nde 2 de 2 yaptı! 2

Arda Turan'ın ekibi, ligin ilk haftasında da Kudrivka karşısında etkileyici bir performans sergilemiş ve mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

İkinci haftada Epitsentr'ı 2-0 geçen Shakhtar, böylece 2 maçta 2 galibiyete ulaşarak puanını 6'ya çıkardı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI KAYIPSIZ

Arda Turan ın Shakhtar Donetsk i Ukrayna Ligi nde 2 de 2 yaptı! 3

İki haftada rakip filelere toplam 7 gol gönderen Shakhtar Donetsk, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Son şampiyon, Arda Turan yönetiminde yeni sezona hem skor hem de oyun anlamında dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Shakhtar Donetsk'in ilk iki hafta sonuçları:

Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka
Epitsentr 0-2 Shakhtar Donetsk

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunu da hoca diye millete kaktırmaya çalışan bir medya
Bunu da hoca diye millete kaktırmaya çalışan bir medya. Abi geçmişteki Hotel davaları, banka davalarını unutmayacağız. Boşuna uğraşmayın.
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